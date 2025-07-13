وزير الخارجية: توجيهات رئاسية مستمرة بتعزيز التعاون والتكامل مع إفريقيا

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاجتماع التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الإفريقي تعكس الاهتمام الذي يوليه وكذلك توليه مصر للعلاقات مع القارة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بالورقة والقلم» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «TeN»، اليوم الأحد، أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بإيلاء الاهتمام الأكبر والأولوية للتعاون مع القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار الحرص على تكثيف التعاون مع القارة الإفريقية، خاصة أن القمة تأتي في توقيت شديد الأهمية.

ونوه بأن الموضوع الأساسي لهذه القمة هو ملف التكامل الإقليمي، وهي قضية توليها مصر اهتمامًا بالغًا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية.

ولفت إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار تولي الرئيس السيسي لرئاسة آليتين إفريقيتين شديدتي الأهمية، الأولى هي اللجنة التوجيهية النياد وهي آلية على مستوى القمة، حيث يتولى الرئيس هذه الرئاسة للعام الثاني بعد إصرار القادة الأفارقة على التمديد في ضوء ما أُنجز على صعيد الرئاسة المصرية للعام الماضي.

ولفت إلى آن الآلية الثانية تتمثل في قدرة إقليم شمال إفريقيا، حيث تستضيف مصر بعض أجهزة هذه القدرة، مؤكدا أن مصر أنجزت الكثير في هذا الملف خلال العام الحالي.

وأكد أن هناك رؤية مصرية واضحة إزاء تفعيل هذه القدرة، حيث تشارك وزارتا الدفاع والداخلية في كل الأطر المتعلقة بهذه القدرة، وذلك في إطار تفعيل الجاهزية للتعامل مع الأزمات وقضايا فض النزاعات بالطرق السلمية.