رئيس الوزراء: مصر كانت ستواجه انقطاع الكهرباء 12 ساعة يوميا لولا جهود الدولة في القطاع

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قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر كانت ستواجه انقطاع الكهرباء بمعدل 12 ساعة يوميًا لولا جهود الدولة في تطوير قطاع الكهرباء.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى «مصر 2026»، أن غياب مشروعات الإسكان كان سيؤدي إلى ظهور عجز متراكم بنحو 5 ملايين وحدة سكنية في مصر.

وأشار إلى مساهمة مشروعات النقل في تجنب تحمل الدولة تكلفة للازدحام المروري تُقدر بنحو 18 مليار دولار.

وأوضح أن مشروعات الاستصلاح الزراعي تستهدف إضافة 2.2 مليون فدان باستثمارات بلغت 100 مليار جنيه.

وذكر أن مشروعات الاستصلاح الزراعي تشمل توشكى ومشروعات غرب مصر، ضمن خطة زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.