بثت شبكة «قدس» الإخبارية، مقطع فيديو يوثق فرحة مواطن فلسطيني، بعد تمكنه من الحصول على نصف شوال دقيق من إحدى نقاط المساعدات في قطاع غزة.

وأعرب المواطن عن فرحته بالحصول على الدقيق بترديده تكبيرات العيد، قائلًا: «اللهم لك الحمد يا رب، بعد 17 محاولة، حبيبة روحي وحياتي كلها، وأنا مصاب أقسم بالله».

بعد 17 محاولة..



فرحة فلسطيني بعد تمكنه من الحصول على نصف كيس طحين من إحدى نقاط المساعدات في قطاع غزة pic.twitter.com/vgN4PssLPu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 13, 2025

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق سلطات الاحتلال معابر قطاع غزة بوجه جميع الإمدادات والمساعدات الإغاثية، ما أدخل نحو 2.4 مليون فلسطيني في حالة مجاعة.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تفاقم الكارثية الإنسانية في القطاع، مؤكدًا أن الموت يتهدد مئات الآلاف، بينهم 650 ألف طفل.

وقال إن المجاعة التي تضرب القطاع تشتد يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى تسجيل عشرات حالات الوفاة نتيجة نقص الغذاء والمكملات الدوائية الأساسية، في مشهد إنساني بالغ القسوة.

ونوه بأن عدد الأطفال الذين استشهدوا بسبب سوء التغذية بلغ حتى الآن 67 طفلًا، محذرًا من أن أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون خطرًا حقيقيًا ومباشرًا من سوء التغذية الحاد خلال الأسابيع القادمة، من بين 1.1 مليون طفل في قطاع غزة.