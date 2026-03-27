رويترز: واشنطن تتسلم اليوم المقترح الإيراني عبر وسطاء

قال مصدر لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إنه جرى إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وكبار مسئولي البيت الأبيض بأن المقترح الإيراني المقابل سيصل على الأرجح، اليوم الجمعة، عبر وسطاء.

وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمدد مرة أخرى المهلة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز أو تدمير محطاتها للطاقة، وذلك بعد أن رفضت طهران في وقت سابق اقتراحه المؤلف من 15 بندا لإنهاء الحرب التي شنها مع إسرائيل.

ولم تعط إيران أي مؤشر مباشر على استعدادها للتفاوض أو التوصل إلى تسوية. وأصدر الحرس الثوري بيانا أكد فيه حظر حركة جميع الشحنات "من وإلى موانئ ‌حلفاء وداعمي العدوين إسرائيل والولايات المتحدة" أيا كانت وجهتها.

واتسع نطاق الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أسابيع في الشرق الأوسط وأسفرت عن مقتل الآلاف وتسببت في أكبر اضطراب في تاريخ إمدادات الطاقة وضغط على الاقتصاد العالمي بارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة ومن ثم تفاقم المخاوف من التضخم.