مجموعة السبع تدعو لحرية الملاحة في مضيق هرمز وتطالب إيران بوقف الهجمات

طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7)، الجمعة، إيران بوقف فوري للهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في دول المنطقة، مؤكدين أنه «لا يوجد أي مبرر للاستهداف المتعمد للمدنيين».

وفي بيان مشترك صدر في اليوم الثاني من اجتماع المجموعة في فرنسا، التي تستضيف الدورة الحالية، شدد الوزراء على أهمية الحد من تأثير النزاع على دول المنطقة والسكان المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجاء في البيان: «ركزنا على أهمية تنوع الشراكات والتنسيق ودعم المبادرات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى التخفيف من الصدمات الاقتصادية العالمية، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد وقطاع الطاقة والأسمدة والتجارة، والتي لها تأثيرات مباشرة على مواطنينا»، بحسب وكالة رويترز.

كما شدد الوزراء على أنه لا يمكن تبرير الاستهداف المتعمد للمدنيين، مؤكدين ضرورة استعادة حرية الملاحة الآمنة ودون عوائق في مضيق هرمز.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

* ألمانيا: لا خلاف مع واشنطن بشأن إيران

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه لا يوجد أي خلاف مع الولايات المتحدة بشأن إيران، وذلك خلال حديثه للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة السبع في فرنسا، مؤكدًا أن إيران يجب ألا تمتلك أسلحة نووية أو تشكل تهديدًا إقليميًا.

وأضاف: «ناقشنا هذه القضايا بتفصيل دقيق، ولا يوجد أي خلاف على الإطلاق، ولم يكن هناك أي طلب من الولايات المتحدة، خاصة لنا، لتقديم مساهمة عسكرية قبل انتهاء الأعمال القتالية»، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى أرضية مشتركة مع واشنطن بشأن إيران.

وأكد أن التداعيات الاقتصادية للأزمة بدأت تظهر بالفعل، خاصة في أوروبا، وبشكل ملحوظ.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية، إن وزراء الطاقة في الاتحاد سيعقدون اجتماعًا عبر الفيديو، الثلاثاء، لبحث تأثير الحرب في إيران على أمن الطاقة.

* فرنسا: مرافقة ناقلات النفط في مضيق هرمز

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في ختام الاجتماع، إنه لا يريد التحدث نيابة عن نظيره الأمريكي ماركو روبيو، لكنه أشار إلى أن هدف السياسات الأمريكية هو تدمير القدرات الباليستية لإيران.

وشدد على أن روسيا لا تدافع عن القانون الدولي، لا في أوكرانيا ولا في إيران.

وأضاف أن هناك حاجة إلى مهمة دولية لمتابعة الوضع، مؤكدًا أنه بعد انتهاء ذروة الأعمال القتالية سيتم إنشاء نظام لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لضمان حرية وأمن الملاحة.