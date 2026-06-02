زيلينسكي يحذر من احتمال شن هجوم روسي كبير آخر الليلة

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حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الثلاثاء، من هجوم روسي جديد محتمل واسع النطاق في الساعات المقبلة، في أعقاب هجوم أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في أنحاء أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في خطاب بالفيديو، مستشهدا بتقارير استخباراتية، إن هجوما مكثفا قد يحدث "في أقرب وقت ممكن الليلة".

وشنت روسيا موجة من الضربات الجوية العنيفة ضد أوكرانيا طوال الليل وحتى اليوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي، إن العملية "الوحشية" أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة 130 آخرين.

وقال الرئيس الأوكراني أيضا، إن روسيا حددت الشركات الأوكرانية التي تحرز تقدما في تطوير وإنتاج الصواريخ كأهداف ذات أولوية.

وأضاف: "سوف نرد".

واستهدفتت روسيا بشكل منهجي مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة طوال حربها المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، حيث يصاب المدنيون أو يقتلون بشكل يومي.

وغالبا ما تتعرض المباني السكنية والمدارس والمستشفيات للقصف.

وكانت موسكو قد هددت في وقت سابق بالانتقام في أعقاب ضربة أوكرانية على مدينة ستاروبيلسك الخاضعة للسيطرة الروسية قبل نحو أسبوع ونصف.

ووفقا لسلطات الاحتلال في لوهانسك، قتل أكثر من 21 مدنيا في مبنى سكني جامعي في ستاروبيلسك خلال الهجوم الأوكراني.

وقالت كييف، إن الضربة استهدفت وحدة طائرات مسيرة عسكرية روسية.