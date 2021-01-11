 نيكولا معوض: انتظروني في دور «عمر الخيام» بمسلسل الحشاشين - بوابة الشروق
الأحد 2 يوليه 2023 10:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

نيكولا معوض: انتظروني في دور «عمر الخيام» بمسلسل الحشاشين

بسنت حسين
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 10:28 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 10:28 ص

كشف الفنان نيكولا معوض عن تفاصيل مسلسله الجديد الحشاشين، الذي سيتم عرضه الموسم الرمضاني المقبل.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC”، عبر قناة "”DMC”، إنه أعتذر العام الماضي عن المشاركة في مسلسل "الحشاشين"، لانشغاله بدوره وتصويره لمسلسل "الثمن"، ولكن المخرج بيتر ميمي تواصل معه مجددًا بعد تأجيل التصوير ووافق فورا على الدور.

واستكمل: "كنت متحمس أنه الدور رجعلي تاني.. لأن كل عوامل النجاح متوفرة فيه.. وقصة مختلفة".

وأكد أن دوره في مسلسل "الحشاشين"، هو عمر الخيام الشاعر الرومانسي مؤكدا أنه متحمسًا لتأديه الدور.

"الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2024،

مسلسل الحشاشين، يُشارك في بطولته بجانب كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك