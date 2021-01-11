نيكولا معوض: انتظروني في دور «عمر الخيام» بمسلسل الحشاشين

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كشف الفنان نيكولا معوض عن تفاصيل مسلسله الجديد الحشاشين، الذي سيتم عرضه الموسم الرمضاني المقبل.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC”، عبر قناة "”DMC”، إنه أعتذر العام الماضي عن المشاركة في مسلسل "الحشاشين"، لانشغاله بدوره وتصويره لمسلسل "الثمن"، ولكن المخرج بيتر ميمي تواصل معه مجددًا بعد تأجيل التصوير ووافق فورا على الدور.

واستكمل: "كنت متحمس أنه الدور رجعلي تاني.. لأن كل عوامل النجاح متوفرة فيه.. وقصة مختلفة".

وأكد أن دوره في مسلسل "الحشاشين"، هو عمر الخيام الشاعر الرومانسي مؤكدا أنه متحمسًا لتأديه الدور.

"الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2024،

مسلسل الحشاشين، يُشارك في بطولته بجانب كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.