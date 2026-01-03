رئيس وزراء سلوفاكيا يدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، المعروف بدعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا.

وكتب فيكو، القومي اليساري على حسابه على منصة فيسبوك للتواصل، أن العمل العسكري الأمريكي يظهر أن "القانون الدولي لا ينطبق، والقوة العسكرية تُستخدم دون تفويض من الأمم المتحدة، وأي شخص كبير وقوي يفعل ما يريد".

وقال إنه كرئيس حكومة لدولة صغيرة، يجب عليه "أن يرفض بحزم مثل هذا التقويض للقانون الدولي"، تماماً كما رفض حرب العراق والحرب الروسية الأوكرانية.

كما دعا فيكو، الاتحاد الأوروبي إلى إصدار إدانة "متسقة" بنفس القدر، كما فعل مع الهجوم على أوكرانيا.

وكتب أنه بخلاف ذلك، سيكون الاتحاد الأوروبي "منافقا".

ويتعرض فيكو، لانتقادات من قبل المعارضين باعتباره "مواليا لروسيا" لأنه يعارض عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا التي يزعم أنها ستضر سلوفاكيا أكثر من روسيا.