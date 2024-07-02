الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقة الدوحة في أم درمان

أعلنت القوات المسلحة السودانية، صباح اليوم الثلاثاء، سيطرة قواتها على منطقة الدوحة وما حولها في مدينة أم درمان.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن «القوات المسلحة استلمت ودمرت عددا من المركبات القتالية التابعة لقوات الدعم السريع».

وأمس الاثنين، تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بتدمير جسر الحلفايا الرابط بين الخرطوم بحري شرقًا وأم درمان غربًا.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، في تصريح صحفي إن الدعم السريع أقدمت مساء يوم الأحد، على تدمير الجزء الشرقي من جسر الحلفايا الرابط بين الخرطوم بحري وأم درمان، مما تسبب في حدوث أضرار بالهياكل الخرسانية.

وتسيطر الدعم السريع على جسر الحلفايا من ناحية الخرطوم بحري، بينما يسيطر الجيش على الجسر، الذي شُيد في العام 2010، من ناحية أم درمان.

وتُمثل الجسور في ولاية الخرطوم عاملًا استراتيجيًا لطرفي النزاع، نظرًا لأنها تُستغل في إيصال الإمداد اللوجستي والإسناد خلال المعارك.