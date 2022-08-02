السلطات المحلية: حرائق الغابات في شرق ألمانيا بحاجة إلى هطول الأمطار

قالت السلطات المحلية في شرق ألمانيا اليوم الثلاثاء، إن هطول الأمطار ضروري لتخفيف حرائق الغابات التي اندلعت في حديقة "ساكسون-سويسرا" الوطنية في ألمانيا منذ أكثر من أسبوع.

وقال توماس كونتس المتحدث باسم المنطقة، إن الحريق يواصل الاشتعال على نحو متكرر وتشتد قوته مع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، وأضاف: "لكي يخف الوضع نحتاج إلى المطر".

ويكافح رجال الإطفاء الجمرات التي لا تزال في الأرض، وقال كونتس إن أعمدة الدخان تتصاعد من حين لآخر من الأرض أو تظهر ألسنة لهب مكشوفة، مشيرا إلى أن الرياح يمكن أن تتسبب في انتشار الجمرات بسرعة، موضحا أنه يُجري لذلك نصب حواجز بين منطقتي فينتربرج وتشاند.

وبحسب البيانات، تم نشر حوالي 300 فرد من قوات الإطفاء صباح اليوم الثلاثاء، مع توقع ارتفاع عددهم إلى 550 فرد على مدار اليوم. ويُجرى استخدام مدافع المياه لتوزيع المياه على حافة الطرق لتقليل انتشار الجمرات.

وبدأ الحريق قبل أكثر من أسبوع في حديقة "بوهيمية سويسرا" الوطنية في جمهورية التشيك المجاورة، ثم امتد إلى حديقة "ساكسون سويسرا" الألمانية يوم الاثنين قبل الماضي.

وأعلنت السلطات التشيكية، أن الحريق في "بوهيمية سويسرا" تحت السيطرة.