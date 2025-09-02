95 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استُشهد 95 فلسطينيًا في قطاع غزة منذ فجر اليوم، جراء حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وبحسب مصادر طبية، فقد توزع الشهداء على عدد من مستشفيات القطاع، على النحو التالي: مستشفى الشفاء 35، وعيادة الشيخ رضوان 4، ومستشفى العودة 10، ومستشفى الأقصى 3، ومستشفى ناصر 31، ومستشفى المعمداني 12.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد 11 مواطنًا وإصابة وفقدان آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة العف قرب مدرسة الزهراء في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وذكر أن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في محيط مقبرة الشيخ رضوان شمال غربي غزة.

وأوضح أن مواطنًا استشهد وأصيب آخر، في قصف إسرائيلي قرب مدرسة الفرابي في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقال إن 10 مواطنين ارتقوا، برصاص قوات الاحتلال قرب نقطة توزيع المساعدات وسط القطاع.

وأشار إلى استشهاد ماجد أبو شرخ ونجله إبراهيم بقصف إسرائيلي على منطقة أبو اسكندر شمال شرقي حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وذكر أن المواطن أكرم جمعة استشهد بقصف إسرائيلي على جباليا النزلة شمال غزة.

وأضاف أن أربعة مواطنين ارتقوا وأصيب آخرين، في استهداف طيران الاحتلال المسير مجموعة من المواطنين بالقرب من محطة خلة للبترول بجباليا النزلة.

ولفت إلى استشهاد رمضان خضر خلة وإصابة نجله في استهداف طيران الاحتلال المسير محيط مدرسة حليمة السعدية شمال غزة.

وأوضح أن خمسة مواطنين استشهدوا، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب آخرين، باستهداف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان.

وتابع أن 12 شهيدًا ارتقوا وأصيب 18 آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال شقتين سكنيتين قرب ملعب الوحدة جنوب غربي حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وفي مخيم البريج، أفاد المراسل باستشهاد مواطن، باستهداف من مسيرة إسرائيلية لمنزل بمخيم البريج وسط القطاع.

وأما في جنوبي القطاع، فاستشهد 10 مواطنين من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال قرب محور موراج.

بدورها، انتشلت الخدمات الطبية 3 مصابات من خيمة جراء استهدافها من الاحتلال غرب جسر الشيخ رضوان.