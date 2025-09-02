وزير الخارجية يؤكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة

في إطار زيارته إلى سلوفينيا للمشاركة في أعمال الدورة العشرين لمنتدى بليد الاستراتيجي، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الثلاثاء تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وثمن وزير الخارجية متانة العلاقات المصرية–السلوفينية، مشيرًا إلى خصوصية هذه العلاقة منذ اعتراف مصر المبكر باستقلال سلوفينيا، معربا عن التطلع لتعزيز الشراكة الثنائية، خاصةً في ضوء نتائج الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التي استضافتها ليوبليانا العام الماضي.

ناقش الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الوضع الإنساني الكارثي فى القطاع ووصوله إلى حد المجاعة، مشددًا على أن استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسيع نطاق عملياته العسكرية، فضلًا عن سياسات الاستيطان والتهجير لن يؤدي سوى إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد الوزير ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وضمان النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

كما شدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي، بمسئولياته للضغط على إسرائيل لرفع القيود المفروضة على دخول المساعدات، والتجاوب مع المقترح المطروح لوقف إطلاق النار دون شروط تعجيزية.

وأشاد الوزير عبد العاطي بموقف سلوفينيا الداعم للحقوق الفلسطينية، لاسيما خطوة الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وما تبعها من دعم إنساني ملموس تمثل في استقبال الأطفال الجرحى من غزة وتوفير الرعاية الطبية. كما نوه بالدور الذي يمكن أن تلعبه سلوفينيا بالاتحاد الأوروبي لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وحشد موقف أوروبي داعى للحقوق الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على مواصلة التنسيق الثنائي في ضوء عضوية سلوفينيا غير الدائمة بمجلس الأمن، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي