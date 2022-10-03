 مسؤول إسرائيلي: اتفاق لبنان سيشهد موافقة غير مسبوقة للحدود البحرية لإسرائيل - بوابة الشروق
الإثنين 3 أكتوبر 2022 12:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

مسؤول إسرائيلي: اتفاق لبنان سيشهد موافقة غير مسبوقة للحدود البحرية لإسرائيل

د ب أ
نشر في: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 11:33 م | آخر تحديث: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 11:33 م

قال مسؤول إسرائيلي كبير مساء اليوم الأحد إن تنفيذ اتفاق بشأن حدود إسرائيل البحرية مع لبنان هو انتصار لأمن إسرائيل.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤول الذي لم تحدد هويته، قوله إن "المصالح الأمنية لإسرائيل ترسخت في الاتفاق"، مشيرا إلى الخط الإسرائيلي من العوامات الممتد بطول خمسة كيلومترات (حوالي ثلاثة أميال) داخل البحر المتوسط من رأس الناقورة.

وقال المسؤول للصحيفة إن "خط العوامات هو خط أمني مهم لإسرائيل، لم تتم الموافقة عليه أبدا من أي جهة خارجية"، مضيفا أن "هذا سيسمح لإسرائيل بأن تتعامل معه بأنه حدودها الإقليمية الشمالية".

كان الوسيط الأمريكي في المفاوضات بين البلدين، آموس هوكشتاي، قد اقترح اتفاقا مؤلفا من 10 صفحات باللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية " إيجابيا" ويلبي "مبدئياً" مطالب لبنان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك