نائبة وزيرة التضامن ووفد الفاو يتابعان مشروعات تعزيز الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي بالمنيا

استقبل الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة المنيا، المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي والمنسق الوطني لمشروع “تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية”، بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك في إطار برنامج متابعة مشروعات تعزيز الأمن الغذائي، وذلك بحضور وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وعدد من القيادات التنفيذية والشركاء المعنيين.

وخلال الزيارة، أجرى الوفد جولة ميدانية بقرية منشأة المغالقة بمركز ملوي، حيث تابع الأنشطة المنفذة ضمن المشروع والهادفة إلى تحسين سبل المعيشة للأسر الريفية، وتعزيز التمكين الاقتصادي، بما يسهم في رفع مستوى الأمن الغذائي بالمجتمع المحلي.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة الفاو ووزارة الزراعة والمجلس القومي للمرأة، وبدعم من الحكومة النرويجية، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية والدولية لتحقيق التنمية الريفية المستدامة بمحافظة المنيا.