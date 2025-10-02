ينظم متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، بتكية محمد أبو الدهب، التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، في السابعة مساء الأحد المقبل محاضرة بعنوان "عمارة الحرافيش.. سردية المعمار في رواية نجيب محفوظ" للمعماري سالم حسين.

تأتي هذه المحاضرة لفتح الباب لفهم عالم نجيب محفوظ من منظور جديد "منظور العمارة" ليس فقط كخلفية للأحداث، لكن كفاعل حيّ في النصوص من: التكية، إلى البيت، إلى المآذن، إلى آخر هذه الأنماط.

كما تستعرض المحاضرة كيف أن: البيوت، والقصور، والزوايا، والأسوار تحولت عند محفوظ إلى لغة سردية لها دلالات إنسانية وتاريخية، تعيد تشكيل صورة القاهرة ومجتمعها عبر أجيال متعاقبة، وكذلك كيفية تحول الجدران والأبواب والزوايا إلى شخصيات فاعلة، تحمل الذاكرة وتشارك في صناعة المصائر.

المحاضرة في جوهرها محاولة لاستقراء الدلالات والمعاني الكامنة في مفردات المعمار، وكيف صاغت وجدان القاهرة في أدب محفوظ.

الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي باكورة فعاليات المتحف، بمناسبة فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الآداب عام 1988.

الجدير بالذكر أن المعماري سالم حسين مخطط حضري ومصمم عمراني ومهندس معماري، ومحاضر في التنمية العمرانية المتكاملة والتخطيط المستدام وتنسيق المواقع والارتقاء بالمناطق التاريخية وذات القيمة العمرانية.

وهو مؤسس لستوديو القاهرة للعمران للتخطيط والتنمية المستدامة.