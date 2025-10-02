الهلال يطلب إعفاء نونيز من معسكر أوروجواي بسبب إصابة الركبة

دخل نادي الهلال السعودي في اتصالات مباشرة مع اتحاد كرة القدم في أوروجواي، لبحث إمكانية استثناء مهاجمه داروين نونيز من الانضمام لمعسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي بشهر أكتوبر الجاري.

ووفقًا لما أوردته صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن إدارة الهلال تقدمت بطلب رسمي بعدم استدعاء اللاعب، بسبب إصابة يعاني منها على مستوى الركبة، والتي حالت دون اكتمال جاهزيته البدنية حتى الآن.

وكان نونيز قد انضم إلى الهلال في فترة الانتقالات الماضية قادمًا من ليفربول الإنجليزي، غير أن الإصابة تسببت في غيابه عن عدد من المباريات، وسط محاولات الجهاز الطبي والفني تجهيزه للعودة التدريجية.

ويستعد المنتخب الأوروجوياني لخوض مواجهتين وديتين هذا الشهر، الأولى أمام جمهورية الدومينيكان يوم 10 أكتوبر، ثم مواجهة ثانية ضد منتخب أوزبكستان يوم 13 من الشهر ذاته، وهو ما يسعى الهلال لتجنيب مهاجمه المشاركة فيهما لحين استعادة جاهزيته الكاملة.

وتنتظر إدارة النادي رد اتحاد أوروجواي على الطلب، في وقت يولي فيه الجهاز الفني للهلال اهتمامًا كبيرًا بعودة نونيز دون أي مضاعفات، خاصة أن الفريق مقبل على استحقاقات محلية وقارية مهمة.