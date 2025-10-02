بلجيكا تستدعي سفير إسرائيل بعد الهجوم على أسطول الصمود الذي كان على متنه 7 بلجيكيين

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الخميس، أنه استدعى سفير إسرائيل لدى بلاده على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية، حيث كان من بين ركابه مواطنين بلجيكيين.

وفي بيان نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أكد بريفو، أن هذا "التدخل يثير قلقا بالغا بشكل واضح".

وأضاف تعليقاً على هجوم إسرائيل على أسطول الصمود العالمي الذي كان متجهاً لإيصال المساعدات الإنسانية، أن من بين المحتجزين 7 مواطنين بلجيكيين.

وشدد على أن عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن تمثل أولوية.

وأوضح الوزير بريفو، أن المواطنين البلجيكيين نُقلوا أولاً إلى ميناء أُسدود قبل تحويلهم إلى مركز احتجاز.

وأشار إلى أن بلاده ستوفر لهم الدعم القنصلي بأسرع شكل ممكن.

وأردف بريفو: "لقد حذّرنا السفير الإسرائيلي في بروكسل الأسبوع الماضي، من أن وصف مواطنينا بالإرهابيين أمر غير مقبول بأي حال من الأحوال".

وتابع: "اليوم استدعيت السفير للحصول على توضيحات من إسرائيل بشأن تدخلها في المياه الدولية، الذي أثار بوضوح قلقاً شديداً".

وقال الوزير البلجيكي: "مع الأسف، مثل هذه المخاطر لن تكسر الحصار غير المقبول المفروض على غزة. وإن إحراز تقدم في هذا المجال لن يكون إلا عبر الطرق الدبلوماسية والخطوات التي تتخذها حكومتنا ضد إسرائيل، مثل فرض العقوبات".

ومساء الأربعاء، شنت البحرية الإسرائيلية هجوما استمر ساعات على سفن الأسطول أثناء إبحارها بالمياه الدولية بالبحر المتوسط، واقتادت عشرات السفن إلى ميناء أسدود جنوبي إسرائيل، واختطفت مئات الناشطين على متنها.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، وعلى متنها 532 متضامنا مدنيا من أكثر من 45 دولة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلفت 66 ألفا و225 شهيدا، و168 ألفا و938 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.​​​​​​​