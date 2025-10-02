وزير الدفاع الألماني يؤيد تعزيز مشاركة الجيش في التصدي للمسيرات الخطرة

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن تأييده لتعزيز مشاركة الجيش الألماني في التصدي للطائرات المسيّرة الخطرة.

وخلال لقائه نظيره السويسري، العضو في المجلس الفيدرالي مارتن بفيستر، قال بيستوريوس، في برلين اليوم الخميس، إن الخطوة الأولى يجب أن تتمثل في اشتراك أجهزة الشرطة الاتحادية وأجهزة الشرطة في الولايات مع الجيش الألماني في إعداد صورة عن الوضع.

وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "أعتقد أيضًا أن من المنطقي إشراك الجيش بشكل أكبر – في إطار المساعدة الإدارية بطبيعة الحال.. لكن الأمر المؤكد أيضا وبخلاف ما يُعطى أحيانًا من انطباع، فإنه لا يوجد خلط في الصلاحيات داخل ألمانيا. الأمر واضح تماما فيما يتعلق باختصاص كل طرف والمجال المختص به".

وتخطط الحكومة الألمانية لتعديل قانون أمن الطيران، وذلك بعد أن فشل مشروع سابق للحكومة الائتلافية السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس بسبب الانهيار المبكر للائتلاف الحاكم.

وأوضح بيستوريوس، أن المسودة الجديدة تتعلق أيضًا بمشاركة الجيش عبر المساعدة الإدارية، مؤكّدًا ضرورة التمييز بوضوح بين ذلك وبين توسيع الصلاحيات، لافتا إلى أن أي توسيع جوهري لهذه الصلاحيات (الخاصة بالجيش) سيتطلب تعديل الدستور.

ومن جانبه، قال الوزير السويسري، إن الطائرات المسيّرة تمثل تهديدًا أيضًا لأمن سويسرا، مشيرا إلى احتمال أن يؤثر هذا التهديد على بلاده باعتبارها دولة متقدمة ذات بنية تحتية حساسة، شأنها في ذلك شأن بقية الدول الأوروبية.

وقال بفيستر: "سيتعيّن علينا تنسيق صورة الموقف بشكل وثيق مع جيراننا، لأن مثل هذه الأخطار لا يمكن التعامل معها فقط على المستوى الداخلي، بل يجب النظر إليها ضمن سياق أشمل، ضمن سياق أوروبي عام".