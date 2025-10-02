مرسى مطروح تستعد لموسم الشتاء بتطهير الشنايش والتنسيق مع المرافق

أكد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح، على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتطهير الشنايش لسرعة تصريف مياه الأمطار، والتي شهدت خلال الأعوام السابقة تجمعًا لمياه الأمطار لسرعة توجيه سيارات سحب المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لجميع الأجهزة بالمدينة، لمناقشة الخطة الاستثمارية واستعراض أهم القضايا التي تهم المواطن المطروحي، بحضور الشيخ مبارك أبو الحشر رئيس مجلس العمد والمشايخ، والعمدة عبد الكريم المحفوظي رئيس مجلس العمد السابق، ونواب رئيس المدينة للقطاعات ورؤساء القرى، وممثلين عن الأزهر والكنيسة وجميع الأجهزة التنفيذية بالمدينة.

وأكد رئيس مجلس مركز ومدينة مرسى مطروح، على ضرورة التنسيق والتكامل بين إدارة التخطيط ورؤساء القرى ومديريات الخدمات مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمصرية للاتصالات والغاز في مشروعات الخطة الاستثمارية للمدينة طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وشدد على أنه لن يسمح بأي تعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي تعديات يتم رصدها وإزالتها في المهد، والمتابعة المستمرة لما تمت إزالته من تعديات لمنع عودتها مرة أخرى، وتطبيق القانون بكل حزم على المتعدين.