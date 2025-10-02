لجنة وزارية تواصل تفقد مدارس دمياط لليوم الثاني على التوالي

أكد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن اللجنة الوزارية برئاسة أشرف سلومة، مدير عام التفتيش والرقابة بالوزارة، واصلت جولاتها التفقدية المكثفة على عدد من المدارس بمحافظة دمياط، لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح "عمارة"، في بيان له اليوم، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة شاملة للوقوف على مستوى الأداء، وجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب في مستهل العام الدراسي.

وشملت جولة اليوم المرور على المدارس التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية، وزيارة عدد من المؤسسات التعليمية الحيوية، منها: مدرسة رأس البر الابتدائية المشتركة، ومدرسة الجربي الإعدادية الثانوية بنات، ومدرسة عزبة البرج الإعدادية بنين، ومدرسة أحمد عرابي الابتدائية المشتركة، ومدرسة الشاطئ الابتدائية بنات.

وحسب البيان، فإن الهدف الأساسي من هذه الجولة هو تقييم مدى انتظام العملية التعليمية، ومتابعة موقف استلام الطلاب للكتب المدرسية، ورصد نسب حضور الطلاب، بالإضافة إلى متابعة العديد من الجوانب الحيوية التي تتعلق بالبيئة التعليمية وجاهزية المدارس.

وخلال تفقده لسير العمل بالمدارس، أكد ياسر عمارة، تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، لضمان بيئة تعليمية هادئة ومنتجة، إلى جانب أهمية إجراء التقييمات الأسبوعية للطلاب، لقياس مستوى استيعابهم أولاً بأول.

كما شدد على ضرورة تواجد "دفتر 5 سلوك" مع المعلم داخل الفصل، لما له من أهمية قصوى في متابعة وتقويم سلوكيات الطلاب، مما يعكس توجه الوزارة نحو الاهتمام بالجانب السلوكي والتربوي إلى جانب التحصيل التعليمي.

وتؤكد هذه الزيارات الميدانية التزام الوزارة بضمان جودة العملية التعليمية، وتهيئة أفضل الظروف للطلاب والمعلمين على حد سواء، في جميع محافظات الجمهورية.