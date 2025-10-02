أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة تأمل في موافقة حركة حماس على خطتها بشأن غزة و"تتوقع ذلك"، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب "سيضع خطا أحمر لأي رد من الحركة".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مقابلة مع "فوكس نيوز"، ردا على سؤال عن احتمالية انسحاب حماس من الخطة: "إنه خط أحمر سيضطر رئيس الولايات المتحدة إلى وضعه، وأنا واثقة من أنه سيفعل".

ويوم الثلاثاء، أعطى ترامب حماس مهلة تتراوح بين 3 و4 أيام لقبول الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة بشأن غزة.

وقال مصدر مقرب من حركة حماس لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحركة تسعى لتعديل بعض بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، ومن بينها نزع السلاح ومغادرة مقاتليها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسئول فلسطيني مقرب من حماس، قوله إن الحركة "تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب مثل نزع السلاح، وإبعاد كوادر من حماس والفصائل".

وأشار المسئول الفلسطيني إلى أن "المشاورات مكثفة على مدار الساعة داخل قيادة الحركة في فلسطين والخارج ومع الوسطاء"، موضحا أن 4 لقاءات عقدت، يوم الإثنين، في الدوحة مع الوسطاء.

وذكر أن حماس "أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ولعدم خرق إسرائيل وقف إطلاق النار"، مثلما حدث في مارس الماضي.