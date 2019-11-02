4 عناصر غذائية تمنع هشاشة العظام خلال الحمل

يحصل الجنين على غذائه من جسم الأم سواء كانت تحصل على تغذية جيدة لتصبح قوية أمام هذه المهمة أو لا تهتم بأمر ما تتناوله.

وإذا كانت شهور الحمل تمر وسط إهمال المرأة للطعام الذي يمدها بالطاقة والفيتامينات والحديد فهى معرضة للإصابة بهشاشة العظام، ولذلك يجب الانتباه على محتوى الوجبات اليومية.

وإذا كنتِ حاملا وترغبين في حماية نفسك من هشاشة العظام، نقدم لكِ عدة أطعمة تساعدك في ذلك- حسبما ذكرها موقع "medicinenet".

1- الكالسيوم

يحتاج الجسم يوميًا إلى الكالسيوم لأنه يلعب دور قوى في الحفاظ على العظام والأسنان والقلب والأعصاب وفي حالة عدم توفر النسبة المناسبة للجسم يلجأ إلى سحب الكالسيوم الموجود في العظام للانتفاع به ومع الوقت سيتعرض الإنسان للإصابة بهشاشة العظام.

ومن الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم والتي يجب تناولها يوميًا: منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن والجبن المنزلية المدعمة بالكالسيوم، والخضار الورقية الخضراء مثل البروكلي، اللفت، الخضروات الخضراء، التين المجفف، اللفت الأخضر، والأسماك مثل السردين والسلمون، والمكسرات مثل اللوز بجانب عصير البرتقال.

2- فيتامين (د)

هذا الفيتامين مهم أيضًا للعظام والبشرة ويمكن الحصول عليه من أشعة الشمس المفيدة عن طريق الجلوس فيها لمدة تصل إلى 15 دقيقة يوميًا مرتين على الأقل أسبوعيًا مع ضرورة وضع واقي شمس على الوجه حتى لا يغمق لونه.

ومن المصادر الآخرى لفيتامين "د" صفار البيض والسمك مثل الماكريل وسمك التونة والحليب كامل الدسم.

3- البروتين

يستطيع البروتين الحفاظ على قوة العظام وحمايتها من الهشاشة وهو من العناصر المهمة التي لا يجب أن يخلو النظام الغذائي منها خلال الحمل، ويمكن بسهولة الحصول عليها من خلال تناول السمك والمأكولات البحرية والدواجن والبيض والجبن والفاصوليا.

4- الفسفور

كما يجب حصول الحامل على الفسفور خلال فترة الحمل لأنه يحافظ على العظام ويساعد في نمو الجنين، ويمكن الحصول على هذا العنصر من خلال تناول السلع المخبوزة واللحوم والزبادي والبيض.