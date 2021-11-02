إصابة 4 أشخاص بحروق بعد إلقاء شخص مياه حارقة عليهم في كفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص بحروق؛ إثر إلقاء شخص مياه نار عليهم بشارع صلاح دعدر بمدينة بلطيم؛ ما أدى لإصابتهم بحروق متعددة.



وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارة بنشوب مشاجرة بين طرفين بشارع صلاح دعدور ببلطيم استخدمت فيها مياه النار، مما أدى لإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق من الدرجات الثلاث في أماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.



وتبين أن المصابين هم: كريمة فرحات البشلاتي 55 سنة، وحمدي البساطي57 سنة، وندى حمدي البساطي 27 سنة، وهاجر حمدي البساطي 21 سنة، والحالات تتلقى الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.