جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء بلينكن، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جلاسكو على هامش قمة المناخ كوب26.

ورحب بلينكن بخطوات أوكرانيا للتصدي للفساد وأكد أن الولايات المتحدة، إلى جانب الحلفاء والشركاء، ستواصل تعزيز أمن الطاقة الأوكراني، بما في ذلك عن طريق الحد من المخاطر التي يشكلها خط أنابيب نورد ستريم 2.