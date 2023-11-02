تين هاج: نعتذر للجماهير بعد السقوط أمام نيوكاسل وسنجهز لمباراة فولهام

تحدث إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، عن خسارة فريقه في بطولة كأس كاراباو أمام نيوكاسل يونايتد.

وقال تين هاج لشبكة سكاي سبورتس: "نحن نعلم أن هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية. علينا أن نتحمل المسؤولية عن ذلك، وأنا أيضًا. نحن آسفون للجماهير".

وعن غضب الجماهير أضاف: "علينا أن نتعافى منه. علينا أن نفعل ذلك بسرعة. السبت هو المباراة القادمة. علينا أن نرفع معاييرنا. هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية".

وأوضح: "أنا واثق من أن اللاعبين سيقفون ويتماسكون معًا. هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية. أنا مسؤول عن هذا. علينا أن نقف معًا".

وأضاف: "تحصل على الثقة فقط عندما تريد اللعب. عليك أن تحصل على النتيجة الصحيحة. كن في اللعبة، انتصر في معاركك. افعل ذلك معًا. ليس هناك طريقة أخرى سوى البقاء معًا، ولكن عليك أن تكون منضبطًا ومسؤول. هذه هي الكلمة الأساسية".

وعن لقاء فولهام المقبل في الدوري الإنجليزي أتم: "سننام ليلاً ثم سنختار الفريق والتكتيكات. والأهم من ذلك، العقلية هي المكان الذي يجب أن نستعد فيه".