شركة المكاوي للسيارات تتعاقد على شراء 50 فدانا بالشيخ زايد لإقامة مشروع سكني

مصادر: ٢ مليار جنيه قيمة الأرض والشركة تعتزم تطويرها بالمشاركة مع أحد المطورين

تعديل السجل التجارى للشركة بإضافة نشاط الاستثمار العقارى

تعاقدت شركة المكاوى للسيارات على شراء قطعة أرض مساحة ٥٠ فدانا بمدينة الشيخ زايد مقابل ٢ مليار جنيه، بحسب تصريحات مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن المكاوى للسيارات اشترت قطعة الأرض التى كانت تمتلكها عايدة عبد الناصر، وتعتزم تطويرها بنظام المشاركة مع أحد المطورين لإقامة مشروع عمرانى متكامل فى قلب مدينة الشيخ زايد.

وبحسب المصادر فإن الشركة عدلت من السجل التجارى لها بإضافة نشاط الاستثمار العقارى بجانب نشاطها الأساسى فى تجارة وتصنيع السيارات.

ومن المتوقع أن يضم المشروع بجانب النشاط السكنى مكونات تجارية وإدارية وفندقية بإجمالى استثمارات تتجاوز ٥٠ مليار جنيه.

وتعمل المكاوى للسيارات فى نشاط تجارة وتصنيع السيارات وهى موزع معتمد للعديد من العلامات التجارية، وفى عام ٢٠٢١ استحوذت مجموعة «المكاوى M.Auto للسيارات» على مصنع سيارات الركوب والمركبات التجارية التابعة للعلامة التجارية «فوتون» بمنطقة السادس من أكتوبر، بقيمة استثمارية بلغت 400 مليون جنيه.

وجذب القطاع العقارى فى مصر خلال السنوات الأخيرة العديد من كبار المستثمرين فى أنشطة استثمارية متنوعة، منها رجل الأعمال فرج عامر صاحب مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية، والذى أسس شركتين عقاريتين للاستثمار فى الإسكندرية والعلمين الجديدة، وأحمد العزبى صاحب سلسلة العزبى للصيدليات، وسبق أن أعلن علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، الموزع المعتمد لعدد من العلامات التجارية للسيارات فى مصر أن شركته تعتزم استثمار ما يتراوح بين مليار 1.5 مليار جنيه فى مشروعين عقاريين بمحافظتى القاهرة والجيزة، كما اتجهت العديد من شركات المقاولات الكبرى إلى تأسيس أذرع لها للتطوير العقارى.

وفقا لموقع Mordor intelligence، من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية فى مصر من 18.04 مليار دولار أمريكى عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوى مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028)، مدفوعا بطلب متزايد على الوحدات السكنية فى المدن الرئيسة فى مصر، وخاصة القاهرة، كما تعد المبادرات الحكومية والمشاريع القادمة أيضا من المحركات الرئيسة للسوق.

كما تتوقع وكالة فيتش زيادة الاستثمارات فى السوق العقارية المصرية على المدى الطويل، مدفوعا بقوة القطاع العقارى التجارى فى مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة فى إنشاء المدن الجديدة، مما يعزز الاستثمار العقارى فى مصر، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصا جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية، بما فى ذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر.