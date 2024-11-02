يزور المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الولايات السبع الحاسمة في الأيام الثلاثة التي تسبق الخامس من نوفمبر، حيث يُنظم فعاليات انتخابية في نيفادا وأريزونا، ونورث كارولينا، وبنسلفانيا، وويسكونسن، وميشيجان، وجورجيا.

وسيقيم فانس فعالية في مقاطعة ديلاوير بولاية بنسلفانيا، الأحد والاثنين، وسيقيم فعالية أخيرة قبل يوم الانتخابات في مقاطعة باكز بنفس الولاية، الاثنين، وفق بيانات صحافية أصدرتها حملة ترامب-فانس.

والسبت، سينظم فانس تجمعاً انتخابياً في ولايات ما يعرف بـ"حزام الشمس"، وهي أريزونا وجورجيا ونورث كارولاينا، وسيشارك في فعاليات في لاس فيجاس (نيفادا)، وفينيكس (أريزونا)، بحسب موقع الشرق الإخباري.

والأحد، سيزور فانس رالي بولاية نورث كارولينا، قبل أن يتوجه إلى أستون بولاية بنسلفانيا. والاثنين، من المقرر أن يعقد فانس تجمعاًت انتخابية في لاكروس بولاية ويسكونسن، وفلينت بولاية ميشيجان، وأتلانتا بولاية جورجيا قبل ختام جولته في نيوتاون بولاية بنسلفانيا.

وأخبر فانس أنصاره خلال تجمعه الانتخابي في ميشيجان، الجمعة، أنه سيدلي بصوته، الثلاثاء، في أوهايو.