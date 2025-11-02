مدحت العدل: التجانس بين الضوء والموسيقى في حفل المتحف الكبير إبهار غير طبيعي

أعرب الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، عن انبهاره بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن العرض جاء على مستوى عالٍ من الإبداع والإبهار البصري، مشيرا إلى أنه كان هناك تجانس بين الإضاءة والموسيقى في إخراج هذا الحفل.

وقال «العدل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «النهار»: «كان هناك حالة من الجمال والعزة والفخر، إن كل ده عمله المصريين بإبداعهم ومجهودهم.»

وأضاف: «أثبتنا للعالم إننا في حتة تانية، وده قدرنا، لأننا فنانين بالفطرة، وده قدر مصر إنها دايمًا تبهر وتبدع.»

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

وامتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.