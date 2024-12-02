وزير الطاقة الإسرائيلي: لن نسمح لحزب الله بالعودة لجنوب لبنان

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين: "علينا مواصلة الرد بشكل حاسم على أي انتهاك لوقف إطلاق النار من الجانب اللبناني".

وأضاف: "لن نسمح لحزب الله بالعودة إلى جنوب لبنان وتهديد سكان الشمال"، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وسبق أن أكد الجيش اللبناني الخميس الماضي أن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات، لافتا إلى أن قيادته تتابع هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وارتكبت إسرائيل، يوم السبت، ما حصيلته 24 خرقا، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين، وبذلك يرتفع عدد الضحايا في لبنان منذ وقف إطلاق النار إلى قتيلين و10 جرحى.

وتنوع شكل الخرق ما بين قصف بالمدفعية للتحليق بالمسيرات والطيران الحربي، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتجريف طرقات، وإضرام نار في سيارات وسحقها.

وتركزت الخروقات، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام، في بيروت وضاحيتها الجنوبية، وقضاءي مرجعيون وبنت جبيل في محافظة النبطية، وقضاءي صور وصيدا في الجنوب، وقضاء بعلبك بمحافظة بعلبك الهرمل.