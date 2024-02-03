الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، استدعاء ديفيد بورجر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، على خلفية الضربات الأمريكية على مواقع في العراق وسوريا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها سلمت الدبلوماسي الأمريكي مذكرة احتجاج رسمية على العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية فجر اليوم السبت، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وشن الجيشان الأمريكي والبريطاني، السبت، ضربات مزودجة على محافظة صعدة شمالي البلاد، بعدة غارات، بزعم "دفاعا عن النفس" داخل اليمن ضد أهداف عسكرية للحوثيين تعتبر "تهديدا وشيكا".

ونقلت إذاعة "صوت أمريكا"، عن مسئول أمريكي (لم تسمّه) قوله إن "الجيش يشن ضربات إضافية للدفاع عن النفس داخل اليمن ضد أهداف عسكرية للحوثيين تعتبر تهديدا وشيكا".