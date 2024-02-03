انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون (جمهوري)، الرد العسكري للإدارة الأمريكية.

وكتب "الإدارة انتظرت لمدة أسبوع وصورت للعالم، بما في ذلك لإيران، طبيعة ردنا. القلق العلني والإشارات المفرطة يقوضان قدرتنا على وضع نهاية حاسمة لوابل الهجمات، التي تعرضنا لها، خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأشاد رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، جاك ريد (ديمقراطي) برد الرئيس الأمريكي، جو بايدن قائلا في بيان إن "هذا كان ردا قويا ومتناسبا".

وقال السيناتور، جوني ارنست من ولاية أيوا (جمهوري) على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "في نهاية المطاف، تحتاج إيران لأن تعرف ثمن حياة الأمريكيين".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر من مغبة إلحاق الضرر بمواطنيه، وقال: "إذا ألحقتم الضرر بأمريكى، فسوف نرد".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن بيان صادر عن البيت الأبيض، عقب هجمات انتقامية ليلة الجمعة/ السبت على أهداف فى سوريا والعراق: "إن الولايات المتحدة لا تتطلع إلى خوض حرب مع إيران".

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن مساء الجمعة أنه شن هجمات على أكثر من 85 هدفا في سوريا والعراق، ردا على الهجوم الدموي الذي شنته ميليشيات موالية لإيران وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.