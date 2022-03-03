إطلاق وتوقيع كتاب القتل للمبتدئين لأحمد مراد بمكتبة كليب

بدأت منذ قليل فعاليات حفل اطلاق وتوقيع كتاب "القتل للمبدئين" للكاتب أحمد مراد، بمكتبة كليب في الرحاب.

ونقرأ على غلاف الكتاب: لأول مرة يكتب الروائي والسيناريست أحمد مُراد عن كواليس الكتابة؛ كيف بدأ، وكيف طوَّر منهجه على مدار سنين أصدر خلالها سبع روايات وخمسة أفلام؛ ليصبح أحدها «الفيل الأزرق 2» أول فيلم تتخطى أرباحُه حاجز المائتَي مليون جنيه.

هذا الكتاب هو خريطة طريق حقيقية، تُساعد المهتمين بالقراءة على إطلاق عِنَان خيالهم، والانتهاء من مشروعهم الروائي أو السينمائي بطُرق عملية قائمة على مُعادلات ومُنحنيات درامية حديثة، تنظِّم تدفُّق أفكارهم، وتساعدهم على التخلص من الانسداد الإبداعي (Writer's Block).

خريطة تُرشدهم طوال رحلة الكتابة، بما تتضمنه من «هاجس فكرة مُسيطرة»، البناء المتصاعد للأحداث، وخلق حبكة متماسكة، وحرفية خَلْق الشخصيات، وكتابة المَشاهد بطريقة درامية مؤثرة، وبمحاكاة تراعي سلوك المتلقي، وتواكب التطور المتمثل في عالم المنصات الرقمية.

ويَضم هذا الكتاب سيناريو فيلم «الفيل الأزرق 2» للتطبيق العملي، واستيعاب دور ومسئولية الكتابة في خَلْق فيلم يصعب نسيانه.

وكانت قد أعلنت دار الشروق عن نفاد الطبعة الأولى من أحدث كتب الروائي والسيناريست أحمد مراد "القتل للمبتدئين"، مع طرح فوري للطبعة الثانية عقب حالة النجاح الجماهيري الهائل، والإقبال المكثف على شراء أحدث أعمال الكاتب والمؤلف الشاب.

وقد لاقت أحدث أعمال أحمد مراد الصادرة عن دار الشروق، احتفاءً نقديا وجماهيريا كبيرا، سادت قبله حالة من الترقب قبيل طرح العمل الثامن لأحمد مراد، والذي نفدت طبعته الأولى عن دار الشروق في توقيت قياسي للغاية، لتعلن الدار عن استعدادها طرح الطابعة الثانية من كتاب "القتل للمبتدئين".

استغرق نفاد الطابعة الأولى من آخر مؤلفات أحمد مراد، أيام معدودة، بعدما أعلنت دار الشروق عن طرح أحدث مؤلفاته، والتي يكتب فيها الروائي والسيناريست الشاب عن كواليس الكتابة؛ كيف بدأ، وكيف طوَّر منهجه على مدار سنين أصدر خلالها سبع روايات وخمسة أفلام؛ ليصبح أحدها «الفيل الأزرق 2» أول فيلم تتخطى أرباحُه حاجز المائتَي مليون جنيه.

جدير بالذكر أن رحلة أحمد مراد الأدبية انطلقت في عام 2007 مع روايته الأولى «فيرتيجو» التي قدمها في قالب تشويقي وحققت نجاحا هائلا وصدرت منها عشرات الطبعات كما نال عنها جائزة البحر المتوسط الثقافية من إيطاليا عام 2013، وتم تحويلها إلى مسلسل تليفزيوني عُرض عام 2012، ثم تبعها برواية «تراب الماس» عام 2010 التي تصدرت قوائم الأكثر مبيعا لفترة طويلة، وفي عام 2012 قدم روايته الثالثة «الفيل الأزرق» والتي تم اختيارها ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عام 2014، نفس العام الذي شهد صدور روايته الرابعة «1919» ليقفز بالقارئ بإتقان شديد في أتون ثورة 1919 الملتهب، ثم أصدر رواية «أرض الإله» عام 2016 بأحداث تدور في مصر القديمة متتبعا سرا من أسرار القدماء أخفي بذكاء بين سطور أقدس كتب الحضارة المصرية، قبل أن يعود من الماضي إلى المستقبل في روايته السادسة «موسم صيد الغزلان» عام 2017، وفي العام نفسه حاز مراد على جائزة الدولة المصرية للتفوق في الآداب.