الجمعة 10 أبريل 2026 10:23 م القاهرة
أمريكا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

وكالات
نشر في: الجمعة 10 أبريل 2026 - 9:44 م | آخر تحديث: الجمعة 10 أبريل 2026 - 9:44 م

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي حصلت على النفط من الاحتياطي الاستراتيجي هي جنفور يو.إس.إيه وفيليبس 66 كومباني وترافجورا تريدنج وماكواري كوموديتيز تريدنج، وفق رويترز.

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل الجاري، إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال هذا العام وخلال 2027.

يأتي ذلك في إطار اتفاق أوسع مع 32 دولة في وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب في سوق النفط في التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 بالمئة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه سيساعد في استقرار الأسواق "دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين".

