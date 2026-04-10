الهند: مقتل 10 أشخاص في انقلاب قارب في ولاية أوتار براديش

تحولت ما بدأت كرحلة دينية إلى مدينة ماثورا إلى مأساة لا تُصدق لعدة عائلات من لوديانا وجاجراون، بعد انقلاب قارب كان يقل سياحا معظمهم من ولاية البنجاب في نهر يامونا في مدينة فريندافان بولاية أوتار براديش، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 22 آخرين وفقدان خمسة أشخاص.

وأجرى رئيس وزراء ولاية البنجاب، بهاجوانت مان، اتصالا بنظيره في ولاية أوتار براديش يوجي أديتياناث، وأكد له استعداده لتقديم كل الدعم الممكن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".

وأفاد بيان رسمي صدر في شانديجار، عاصمة ولاية البنجاب، بأن مان على اتصال دائم بحكومة ولاية أوتار براديش بشأن عمليات الإغاثة والإنقاذ.