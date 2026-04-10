وصول وفد إيران برئاسة قاليباف إلى باكستان تمهيدا للمحادثات مع أمريكا

وكالات
نشر في: الجمعة 10 أبريل 2026 - 10:17 م | آخر تحديث: الجمعة 10 أبريل 2026 - 10:17 م

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، بوصول وفد إيراني برئاسة محمد باقر قاليباف إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، تمهيدًا لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي.

وبحسب ما نقلته الشرق، فإن الوفد "يتألف من لجان أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية وقانونية"، مشيرة إلى أنه "إذا وافق الجانب الآخر على الشروط المسبقة التي وضعتها إيران لبدء المفاوضات، فستبدأ هذه المحادثات".

ويرافق قاليباف في هذه الزيارة عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان.

في المقابل، وصل من الجانب الأمريكي نائب الرئيس جيه دي فانس، برفقة المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

ومن المقرر أن تتأهب السلطات في باكستان، غدًا السبت، لانطلاق الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف إنهاء الحرب التي بدأت بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

وكانت إيران قد قدمت، يوم الأربعاء، مقترحًا من 10 نقاط لإنهاء الحرب، تضمن الاحتفاظ بالسيطرة على مضيق هرمز، وقبول حقها في التخصيب النووي، ورفع العقوبات، وإنهاء الحرب، بما في ذلك الحملة ضد حزب الله في لبنان

