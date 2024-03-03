الرئيس الألباني: أعد السعوديين بحراسة استثماراتهم في بلادي

دعا رئيس ألبانيا بيرم بيجاي المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في بلاده وتكثيف الاستفادة من فرص وقوانين الاستثمار المحفزة، واعدا بأنه سيكون الحارس والضامن الشخصي لاستثماراتهم في ألبانيا.

جاء ذلك خلال لقائه، بالعاصمة تيرانا اليوم، وفد اتحاد الغرف السعودية برئاسة حسن الحويزي رئيس الاتحاد، برفقة عدد من المستثمرين وممثلي بعض الجهات الحكومية والخاصة.

ونوّه بطموحات بلاده لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، ومكانة بلاده في العديد من المنظمات الدولية، وقدرتها على استيعاب الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاستثمارات، حسبما ذكرت "العربية نت" اليوم السبت.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض وتيرانا في 2022، نحو 62 مليون ريال، فيما تصل نسبة الصادرات السعودية نحو 4 ملايين ريال، وتبلغ نسبة الواردات للمملكة نحو 58 مليون ريال.

ومن جهته، أكد حسن الحويزي أن رؤية السعودية 2030 دفعت الرياض إلى واجهة الاقتصاد العالمي، فيما عززت قوة القطاع الخاص السعودي، معلنا عن إنشاء مجلس أعمال سعودي ألباني مشترك.

واوضح أن اتحاد الغرف عقد لقاءات مكثفة مع المسؤولين في كل من ألبانيا وكوسوفو لرفع حجم التبادلات التجارية، فضلا عن البحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات الواعدة، مشددا على ضرورة توافر القوانين المحفزة والضامنة للاستثمارات السعودية.

واستعرض اللقاء سبل تحفيز الاستثمارات السعودية في ألبانيا والمواءمة بين توجهاتها الاقتصادية ورؤية المملكة 2030، والفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين في قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين والتشييد والبناء.