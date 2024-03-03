صادرات العراق النفطية تتجاوز 3 ملايين و434 ألف برميل يوميا الشهر الماضي

تجاوز متوسط صادرات النفط الخام العراقية سقف ثلاثة ملايين و434 ألف برميل يوميا خلال شهر فبراير الماضي.



وذكرت وزارة النفط العراقية ، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن غالبية صادرات النفط الخام العراقية للشهر الماضي كانت من حقول وسط وجنوبي العراق وكميات إلى الأردن.



ومازالت صادرات العراق النفطية من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي متوقفة بشكل تام منذ مارس الماضي علي خلفية عدم التوافق بين الحكومة الاتحادية والشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان من جهة والسلطات التركية من جهة أخرى على حلول لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي.