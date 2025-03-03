ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية اعتبارا من غد الثلاثاء، مما يثير مخاوف جديدة من نشوب حرب تجارية في أمريكا الشمالية.

وقال ترامب للصحفيين في غرفة روزفلت "غدا سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا و25% على المكسيك وهذه ستكون البداية". وقال ترامب إن الرسوم الجمركية ستجبر جارتي الولايات المتحدة على تكثيف معركتهم ضد تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أرجأ فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر واحد في فبراير، مع تعهد البلدين بتقديم تنازلات. لكن ترامب قال اليوم الاثنين إنه "لم يعد هناك مجال أمام المكسيك أو كندا" لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة المرتفعة.

وقال ترامب إنه سيضيف أيضا رسوما جمركية أخرى بنسبة 10% على البضائع من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأولية بنسبة 10% التي فرضها الشهر الماضي.