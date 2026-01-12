جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا وبئرا فلسطينيين بالضفة

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، منزلا وبئرا فلسطينيين في بلدتين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن قوات من الجيش، برفقة جرافات، اقتحمت بلدة شقبا غرب رام الله (وسط)، وهدم منزلا، بداعي "عدم الترخيص".

وتتذرع إسرائيل بـ"عدم الترخيص" لمواصلة هدم منازل ومنشآت زراعية، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون صعوبات كبيرة في الحصول على تصاريح بناء، ما يفاقم معاناتهم.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية، ترافقها ثلاث جرافات، بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل (جنوب)، وشرعت بهدم بئر مياه يعتمد عليه مزارعون في الري، بحسب مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن هذا الهدم يأتي ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف مصادر المياه والمنشآت الزراعية في مناطق يعتمد سكانها على الزراعة كمصدر أساسي للدخل.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تمهد، عبر الجيش والمستوطنين، لضم الضفة الغربية رسميا إليها، عبر تكثيف جرائم بينها اعتداءات على الفلسطينيين وهدم منازلهم وتهجيرهم والتوسع الاستيطاني.

ومن شأن ضم الضفة أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة، التي تشدد على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني".

ومنذ بدء أن بدأ في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بقطاع غزة استمرت عامين، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1106 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إصافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.​​​​​​​

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.