حادثة رشق جديدة تحدثت عنها مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلت فيديوهاتها مواقع الأخبار، في القدس المحتلة "تل أبيب"، وهو الموقف الذي بات يتكرر في أنحاء العالم تعبيراً عن الغضب أو الرفض، حيث تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتينياهو أثناء جولة له في السوق للرشق بحبات الطماطم.

وترصد "الشروق" في سطور أبرز المواقف المشابهة في العالم..

* نتينياهو والطماطم

أثناء جولة بينيامين نتنياهو في سوق هاتيكفا للخضار، مع زوجته قبل الانتخابات التشريعية، قامت سيدة برشق رئيس الوزراء الإسرائيلي بحبات الطماطم، ولكن لم يظهر الفيديو هل أصابته الضربات أم لا.

VIDEO: A bystander threw a tomato at Israeli Prime Minister @netanyahu as he was campaigning in Shuk Hatikva in Tel Aviv earlier today. pic.twitter.com/pNm320bm9O — Ami Magazine (@Ami_Magazine) April 3, 2019

* بوش والحذاء

أثناء مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية بغداد عام 2008، تعرض الرئيس الأمريكي جورج بوش للقذف بفردتي حذاء من الصحفي العراقي منتظر الزيدي، الذي كان من الحاضرين للمؤتمر، وتم القبض عليه ومحاكمته وصدر نحوه حكم بالسجن ثلاث سنوات ثم تم تخفيفه لعام بعد النقض عليه.

* البيض والسيناتور الأسترالي

تعرض سيناتور أسترالي، يدعى فرايزر مانينج، للرشق بالبيض من الشاب ويل كونولي، بعد تصريحات متطرفة من السيناتور ضد المسلمين تعليقاً على الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزلاندا، في مدينة كرايست تشيرش بمارس الماضي، وأسفر عن 50 شهيداً وإصابة العشرات.

* البيض ورئيسي فرنسا

تعرض الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2012 لحادثتي رشق بالبيض من مواطنين فرنسيين، وكانت الأولى أثناء إحدى جولاته الإنتخابية والثانية قبل افتتاح قمة الإتحاد الأوروبي.

وهو ذات الموقف الذي تعرض له الرئيس الحالي لفرنسا مانويل ماكرون، حيث تعرض للرشق بالبيض في 2018، أثناء حضوره إحدى الفعاليات، ولم تكن هذه المرة الأولى لماكرون، ففي عام 2016 رُمي بالبيض أثناء توليه منصب وزير الإقتصاد.

* الحذاء والرئيس الإيراني

تعرض الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد أثناء زيارته لمصر عام 2013، للرمي بالحذاء من شاب سوري أثناء خروج نجاد من مسجد الحسين بعد أداءه صلاتي المغرب والعشاء جمعاً، وردد الشاب عبارات مستهجنة رافضة للتدخل الإيراني في سوريا.