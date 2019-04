حادثة رشق جديدة تحدثت عنها مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلت فيديوهاتها مواقع الأخبار، في القدس المحتلة "تل أبيب"، وهو الموقف الذي بات يتكرر في أنحاء العالم تعبيراً عن الغضب أو الرفض، حيث تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتينياهو أثناء جولة له في السوق للرشق بحبات الطماطم.

وترصد "الشروق" في سطور أبرز المواقف المشابهة في العالم..

* نتينياهو والطماطم

أثناء جولة بينيامين نتنياهو في سوق هاتيكفا للخضار، مع زوجته قبل الانتخابات التشريعية، قامت سيدة برشق رئيس الوزراء الإسرائيلي بحبات الطماطم، ولكن لم يظهر الفيديو هل أصابته الضربات أم لا.

VIDEO: A bystander threw a tomato at Israeli Prime Minister @netanyahu as he was campaigning in Shuk Hatikva in Tel Aviv earlier today. pic.twitter.com/pNm320bm9O