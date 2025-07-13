فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يفضل الحل التفاوضي مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يفضل حلاً تفاوضياً بشأن التجارة مع الولايات المتحدة.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أعلنت المسئولة الأوروبية أن التكتل سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأمريكية حتى أوائل أغسطس.

وأضافت: «أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد»، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضاً.

وأعلن الرئيس الأمريكي السبت، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، مبررا ذلك بالإشارة إلى دور المكسيك في تهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وستدخل هذه الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، وفق ما جاء في رسالتين منفصلتين لترامب على منصته تروث سوشيال.

ونوهت فون دير لاين، في بيان أمس، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه إذا مضت الولايات المتحدة في فرض الرسوم الجمركية.

وأشارت إلى أن «فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي».