عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاده الـ 40

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يحتفل عبد الله السعيد نجم فريق الزمالك، ولاعب وسط منتخب مصر السابق، ببلوغه 40 عاما، اليوم الأحد.

ورغم تقدمه في السن، يبقى السعيد ركيزة أساسية في صفوف الزمالك منذ انتقاله لصفوف الفريق في فبراير 2024 قادما من بيراميدز.

وساهم عبد الله السعيد في تتويج الزمالك بلقبي كأس السوبر الأفريقي وكأس مصر.

كما يبقى السعيد من أبرز نجوم الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، حيث تنقل بين أندية الإسماعيلي والأهلي والزمالك وبيراميدز.

وخاض اللاعب المخضرم تجارب خارجية قصيرة مع فريقي كوبس الفنلندي وأهلي جدة السعودي في 2018.