 اختطاف قس و3 آخرين خلال مراسم كنسية بهايتي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اختطاف قس و3 آخرين خلال مراسم كنسية بهايتي


نشر في: السبت 3 أبريل 2021 - 11:19 ص | آخر تحديث: السبت 3 أبريل 2021 - 11:19 ص
أ ش أ

أفادت مصادر محلية في هايتي، بأن مسلحين مجهولين خطفوا قسا و3 آخرين خلال مراسم كنسية كانت تُبث على الهواء على فيسبوك، مع انتشار هذه اللقطات بنطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت - أن اللقطات المصورة أظهرت رجلا يحمل بندقية يقتاد اثنين من أفراد الكورال أثناء غناء ترانيم داخل كنيسة.

وأضافت أن الحادث الذي بُث على فيسبوك ويوتيوب وقع في كنيسة في ديكيني بضواحي العاصمة بورت أو برنس، موضحة أن ما بين ثمانية وعشرة مسلحين وصلوا في مركبتين واختطفوا القس وثلاثة آخرين، من بينهم عازف بيانو.

وشهدت هايتي أعمال عنف متصاعدة في السنوات الأخيرة، لا سيما حوادث الخطف من أجل الحصول على فدية، التي أصابت الاقتصاد والمجتمع بالشلل.

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