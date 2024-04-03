صحيفة برلينر تسايتونج الألمانية تحتج على السفير الأوكراني

احتجت رئاسة تحرير وناشر صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية بشدة على انتقادات السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أوليكسي ماكييف، لصحفيي الصحيفة.



وهاجم ماكييف شخصيا محرري الصحيفة أمس الثلاثاء في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، وسأل، من بين أمور أخرى، عما إذا كانت "برلينر تسايتونج" في طريقها الآن إلى أن تصبح "راديو موسكو".



وأعلنت رئاسة التحرير والناشر مساء أمس أنهما يعارضان بشدة التشهير الشخصي بالزملاء في الصحيفة. وجاء في بيانهما: "إننا نعتبر الهجمات غير المبررة على الإطلاق ضد محررين وكتاب مذكورين بالاسم بمثابة محاولة تخويف، وبالتالي فهي انتهاك لحرية الصحافة.. نحن مندهشون من هذه الزلات، لأنه حتى تاريخ نشر هذا المنشور على (إكس) لم تكن هناك شكوى مباشرة واحدة من السفير إلى فريق التحرير في برلينر تسايتونج. ننتظر من السفير الأوكراني أن يحترم حرية الصحافة في دولة ديمقراطية أوروبية".



وفي هذا المنشور انتقد ماكييف، من بين أمور أخرى، أن صحيفة "برلينر تسايتونج" أصبحت جهة عمل لموظفين سابقين في وسائل إعلام حكومية روسية بعد بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مضيفا أن الصحيفة تقرن اسمه بانتظام في منشورات تتضمن مقالات تسعد حتى السفارة الروسية بمشاركتها، حيث تتم عملية لي للحقيقة والواقع حول الحرب العدوانية الروسية.