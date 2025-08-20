إصابة 16 شخصا إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق سفاجا - قنا

أصيب 16 شخصًا بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم بين سيارتي أجرة ميكروباص بطريق سفاجا - قنا، وبالتحديد في الكيلو 40.

وتلقى اللواء أيمن حمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالكيلو 40 طريق سفاجا - قنا.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث؛ لنقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم: مريم الشايب شحات، 43 سنة، بكدمة بالكتف الأيسر، وفيفي عبدالله عبدالرحمن، 65 سنة، بكدمة بالرسغ الأيسر وجرح قطعي بالذقن، وصابر محمد بكري، 28 سنة، بكدمات بالظهر والساق الأيسر، ومنى فخري حنفي، 50 سنة، بكدمات بالرقبة والظهر، وهدى محمد بكري، 39 سنة، بسحجات متفرقة بالجسم، وهبة بهاء الدين، 29 سنة، بكدمات بالرأس والقدم اليسرى، وسعيدة نصار محمد، 50 سنة، بكدمة بالرأس وجرح قطعي بالأنف، وأسماء محمود مسعود، 44 سنة، بسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب عبدالله منتصر صابر، 21 سنة كدمات بالظهر والساقين، وعمر الضوي محمد، 15 سنة، لا توجد إصابات ظاهرية وتحت الملاحظة، وفهد أحمد صادق، 15 سنة لا توجد إصابات ظاهرية وتحت الملاحظة، ومحمد نور سيد، 15 سنة كدمة بالظهر، وسيد فراج محمد، 15 سنة، بكدمة بالظهر، ومليكة حسين أحمد، 5 سنوات لا توجد إصابات ظاهرية وتحت الملاحظة، وكيان حسين أحمد، 3 سنوات، لا توجد إصابات ظاهرية وتحت الملاحظة، وشمس محمد مصطفى، 5 سنوات لا توجد إصابات ظاهرية وتحت الملاحظة.

وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات ومعرفة سبب وقوع الحادث.