استطلاع: 58% من الأمريكيين يعتقدون أنه ينبغي على جميع دول الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن أغلبية تبلغ 58% من الأمريكيين يعتقدون أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين.

ويأتي هذا في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل وحركة حماس إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين.

ووفقا للاستطلاع، فقد عبر 59% من الأميركيين عن اعتقادهم أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة كان مبالغًا فيه.

وقال 65% من الأمريكيين إنهم يعتقدون أن على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات في غزة لمساعدة المتضررين من المجاعة.