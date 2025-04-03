 البيت الأبيض: رسوم السلع الواردة من كندا و المكسيك لن تتغير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض: رسوم السلع الواردة من كندا و المكسيك لن تتغير


نشر في: الخميس 3 أبريل 2025 - 3:28 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أبريل 2025 - 3:28 ص

 قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرسوم الجمركية المعمول بها حاليا على السلع الواردة من كندا والمكسيك لن تتغير بعد الأمر الجديد الصادر عن الرئيس دونالد ترامب.


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