البيت الأبيض: رسوم السلع الواردة من كندا و المكسيك لن تتغير

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قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرسوم الجمركية المعمول بها حاليا على السلع الواردة من كندا والمكسيك لن تتغير بعد الأمر الجديد الصادر عن الرئيس دونالد ترامب.