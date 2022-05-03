إزالة حالتي تعدى على أملاك الدولة ببورسعيد فى إجازة العيد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن العمل مستمر في إزالة التعديات على أراضي الدولة وكذلك التعامل مع المخالفات في مهدها وخاصة خلال فترة عطلة العيد والإجازات الرسمية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، من أجل الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

ويجري العمل في اتجاهين الأول إزالة التعديات الجديدة فى مهدها على الفور، الثانى إزالة كل التعديات السابقة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

وأضاف أن الحملات التي نفذها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف، أسفرت عن إزالة حالتين تعدي بمنطقة الرضوان وترعة السلام بإجمالي مساحة بلغت 450 مترا مربعا عبارة عن إزالة حالة تعدي على مساحة 150 مترا مربعا بقرية الرضوان، وأخرى حالة تعدي على مساحة 300 متر مربع بترعة السلام.

وأكد المحافظ، استمرار حملات التعدي على أملاك الدولة وفرض القانون واتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.