خلال احتفالات شم النسيم في دير سانت كاترين بجنوب سيناء، يُغلق الدير أبوابه لمدة 6 أيام للتفرغ للصلوات والطقوس الدينية، ويفتح يوم 7 مايو لاستقبال المهنئين من طوائف الروم الأرثوذكس فقط، حيث يتميز هذا الوقت بطقوس خاصة تتضمن تلوين وسلق البيض وتزيين المداخل، بالإضافة إلى إقامة مأدبة طعام كبرى للضيوف الكرام، بينهم مشايخ البدو والجهات الدينية المسلمة، لتعزيز روح الوحدة بين طوائف المحافظة.

وقال الدكتور حسام صبحي، مدير آثار سانت كاترين ووادي فيران، إن لدير سانت كاترين طقوس وعادات خاصة به خلال أعياد الربيع، ويجرى غلق الدير على مدار 6 أيام بداية من 1 حتى 8 مايو الجاري، ويفتح يوم 7 مايو لاستقبال المهنئين من مشايخ وعواقل بدو مدينة سانت كاترين، ثم يجرى غلقه لمدة يوم واحد فقط وبعده يفتح الدير بشكل مستمر طبقًا للمواعيد الرسمية.

وصرح مدير آثار سانت كاترين لـ"الشروق"، بأن أبواب الدير تفتح خلال هذه الأيام فقط لاستقبال الأقباط من طائفة الروم الأرثوذكس، وهم يشاركون رهبان الدير في الصلوات والطقوس الدينية الخاصة بهم، والتي تجري يوميًا في الصباح والمساء، مشيرًا إلى أن رهبان الدير يفضلون عدم استقبال السائحين خلال هذه الأيام لإقامة الصلوات الخاصة بهم في هدوء وتضرع.

وأكد أن من أهم العادات التي يقوم بها رهبان الدير أيضًا سلق ما يزيد على 2000 بيضة وتلوينها بمساعدة العاملين في الدير، وطائفة الروم الأرثوذكس، وتزين مداخل وخارج الدير لإضفاء البهجة عليه، خاصة أن رهبان وقساوسة الدير اعتادوا الاحتفال بداخله في كل المناسبات الدينية الخاصة بهم.

وأشار إلى أنه يجرى تجهيز الخبز داخل مخبز الدير، وذبح الخراف لإقامة مأدبة طعام كبرى لمشايخ القبائل البدوية بالمدينة، والجاز التنفيذي، ورجال الدين الإسلامي، وتضم أيضًا البيض الملون والخبز وزيت الزيتون، لافتًا إلى أن الأنبا ديميانوس، مطران دير سانت كاترين، يحرص على إقامة هذه المأدبة في كل المحافل والمناسبات الدينية سواء كانت خاصة بالأخوة الأقباط أو المسلمين، حيث يجري إقامة مأدبة كبرى في شهر رمضان تضم جميع الطوائف بالمحافظة تأكيدا لوحدة الشعب المصري بكل طوائفه.