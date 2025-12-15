184 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري باتجاه كرم أبو سالم لإغاثة قطاع غزة

غادرت 184 شاحنة مساعدات من معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الاثنين، باتجاه معبر كرم أبو سالم لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني.

وأوضح مصدر مختص في معبر رفح البري لـ«الشروق» أنه تم إدخال الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الطبية، والسلال الغذائية، والخيام، والمواد البترولية، والتي قدمتها عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، تحت إشراف الهلال الأحمر.

وضمت الشاحنات 59 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة، و20 شاحنة من دولة الإمارات، و40 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و18 شاحنة من دولة قطر، و40 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، إضافة إلى شاحنتي غاز، و5 شاحنات سولار.

كما أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الأحد بلغ 17 ألفًا و853 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 225 ألف طن تقريبًا.

وأضاف أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 425 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 115 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفًا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28 ألفًا و584 طنًا من الغاز، و60 ألفًا و345 طنًا من السولار، و1266 طنًا من البنزين، وذلك خلال الفترة التي سبقت توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.

وتتعرض عمليات إدخال شاحنات المساعدات لعراقيل من الجانب الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم، حيث يتم منع تفريغ بعض شاحنات المساعدات، وتعود إلى معبر رفح البري.